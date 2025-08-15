Трамп не допускает вступление Украины в НАТО

Американский президент Дональд Трамп отказался гарантировать Украине вступление в НАТО, отметив, что безопасность этой стране можно обеспечить только при участии Европы, об этом пишет РИА Новости .

«Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определенные вещи, которых не будет», — заявил Трамп в ответ на вопрос, сможет ли НАТО обезопасить Украину.

Соответствующий вопрос Трампу задали перед его полетом на Аляску для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. В настоящее время представители России и Украины активно готовятся к встрече своих лидеров, которая запланирована на 22:00 по московскому времени 15 августа.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с экономическими последствиями, если Трамп и Путин не смогут достигнуть какого-либо прогресса на предстоящем саммите. Также в СМИ появилась информация, что после завершения саммита Москвы и Вашингтона, Франция и Украина договорились провести свою встречу.