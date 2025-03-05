Трамп назначил победившего рак 13-летнего подростка агентом Секретной службы США

Американский президент Дональд Трамп назначил 13-летнего мальчика Деварджайе «DJ» Дэниала, который победил рак мозга, агентом Секретной службы Штатов. С этой новостью глава государства выступил в конгрессе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

Молодой человек планировал пойти служить в полицию, когда вырастет. Быть сотрудником правоохранительных органов — его мечта.

Во время выступления Трампа подросток был одет в форму полиции Хьюстона.

Подросток узнал о раке в 2018 году. Доктора сказали, что мальчик умрет через 5 месяцев. Однако спустя более 6 лет Деварджайе Дэниэл все еще жив.

Ранее Трамп заявил, что получил от России мощные сигналы о готовности к миру. Аналогично он сказал и про Украину.