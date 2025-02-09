Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины

Американский президент Дональд Трамп считает, что стремится к завершению вооруженного конфликта на Украине, но за гарантии безопасности после этого будет отвечать Европа. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала NBC, пишет РИА Новости .

«Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — подчеркнул Уолтц.

В ближайшие дни состоятся масштабные европейские переговоры, где ключевые фигуры американской администрации — от госсекретаря до спецпредставителя — будут прорабатывать механизмы урегулирования украинского конфликта.

Помимо политической повестки, американская сторона намерена провести с украинскими партнерами консультации по вопросам энергоресурсов и стратегического сырья, включая залежи редкоземельных металлов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения конфликта с Россией в 2025 году есть все возможности. Он согласен на переговоры в любом формате, но при условии, что США и Запад «не кинут» его страну.