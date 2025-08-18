Трамп намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает «Интерфакс» .

«У нас будет телефонный разговор сразу после встреч этих сегодня. Путин ожидает моего звонка, когда мы завершим эти встречи», — сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.

18 августа киевская делегация во главе с Зеленским и европейские лидеры прибыли в Белый дом для переговоров с Трампом о мирном урегулировании украинского конфликта. При этом американский президент лично встретил лишь украинского коллегу. В ходе переговоров с Зеленским Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта.

15 августа Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал эти переговоры «очень позитивными». После саммита Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине.