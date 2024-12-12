Трамп намерен добиться мирного соглашения по Украине

сегодня в 18:28

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться мирного соглашения по конфликту на Украине, сообщает Lenta.ru .

Республиканец дал интервью журналу Time. Трамп рассказал о своем твердом намерении прийти к мирному соглашению по Украине.

По его словам, есть единственный способ достичь желаемого. Трамп считает, что он заключается в умении не сдаваться.

Также республиканец рассказал, откажется ли Белый дом от военной помощи Киеву. По словам Трампа, он будет использовать поддержку США Украины «в качестве рычага давления» на Россию во время возможных переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп призвал не обстреливать Россию баллистическими ракетами ATACMS. По его словам, это приводит к еще большей эскалации конфликта.