Трамп надеется, что Совет мира будет присматривать за ООН

Американский лидер Дональд Трамп не исключает, что в будущем основанный им Совет мира будет «присматривать» за ООН, сообщает РИА Новости .

По словам республиканца, ООН в перспективе может усилить свои позиции. В таком случае Совет мира может приглядывать за всемирной организацией и «следить за тем, чтобы она работала должным образом».

Трамп также отметил, что хочет укрепить ООН, потому что она нуждается в поддержке. В том числе это касается и обеспечения работы ее подразделений, и финансирования.

Трамп не исключил, что сотрудничество с Советом мира пошло бы ООН на пользу.

19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира. Россию ранее тоже пригласили присоединиться к организации. Это предложение прорабатывают в министерстве иностранных дел РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.