Трамп: Китай сыграл неправильно, введя ответные пошлины
Трамп назвал паникой и ошибкой введение Китаем ответных пошлин
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Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал введение Китаем ответных пошлин на товары из Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.
«Китай сделал неверный ход, он запаниковал, это то, что он не может себе позволить!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Других подробностей американский лидер не привел.
Ранее издание The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщало, что китайские власти приняли решение о введении ответных дополнительных пошлин в размере 34% на товары из США. Пекин начнет применять ответные меры с 10 апреля.