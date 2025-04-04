Трамп: Китай сыграл неправильно, введя ответные пошлины

«Китай сделал неверный ход, он запаниковал, это то, что он не может себе позволить!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Других подробностей американский лидер не привел.

Ранее издание The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщало, что китайские власти приняли решение о введении ответных дополнительных пошлин в размере 34% на товары из США. Пекин начнет применять ответные меры с 10 апреля.