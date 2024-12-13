Трамп думает над нападением на Иран из-за его «ядерного прорыва»

Избранный президент США Дональд Трамп изучает вариант нанесения превентивных авиаударов по Ирану, потому что озабочен перспективой «иранского ядерного прорыва». Этот вопрос республиканец обсуждал во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает радио Sputnik со ссылкой на источники газеты The Wall Street Journal.

По словам информаторов, Трамп во время последних переговоров с Нетаньяху заявил, что размышляет над предотвращением «иранского ядерного прорыва» после того, как он вернется в Белый дом. Другие источники заявили, что избранный президент США и премьер-министр Израиля обсуждали два возможных варианта развития событий.

Первый сценарий — передача американского «передового оружия» Израилю, например бомб для уничтожения бункеров. Предполагается, что это усилит наступательный потенциал ЦАХАЛ и поможет нейтрализовать предполагаемые ядерные объекты Ирана.

Второй сценарий — усиление Вашингтоном военного давления путем наращивания присутствия американских войск, самолетов и кораблей на Ближнем Востоке.

Есть также и альтернативный вариант, утверждают источники. Он подразумевает угрозу применения военной силы в сочетании с американскими санкциями. Предполагается, что таким путем Иран получится заставить урегулировать напряженность дипломатическим путем.