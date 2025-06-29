Трамп допустил, что у Ирана есть секретный ядерный объект

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три основных ядерных объекта. Он также допустил, что Тегеран может скрывать еще один секретный объект, сообщает ТАСС .

«Мы знали, что у (Ирана - ред.) много (ядерных объектов - ред.), вероятно, три (основных - ред.) плюс еще один», — сказал республиканец.

Он отметил, что Тегеран никак не мог вывезти весь обогащенный уран со своих ядерных объектов перед тем, как по ним ударили США, потому что это «сложно и опасно делать».

По словам республиканца, Тегеран не думал, что Штаты нанесут удар по объекту в Фордо, так как он считался непробиваемым. Трамп заявил, что перед ударом там находились люди и техника. Они пытались забетонировать вход.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого стороны начали обмениваться ударами.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии.