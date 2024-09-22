Трамп: после второго покушения я беспокоюсь за свою семью

Кандидат на должность американского президента Дональд Трамп пережил два покушения. После этого он рассказал, беспокоится ли за свою семью, сообщает kp.ru со ссылкой на интервью предпринимателя для телеканала Fox News.

Трамп сказал, что обычно не рассказывает о таком другим людям. Но о близких он действительно переживает.

«Мне приходится беспокоиться за свою семью», — подчеркнул Трамп.

Экс-глава США добавил, что волнуется из-за того, что американский вице-президент Камала Харрис ведет опасную и подлую риторику.

Ранее Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в попытке убийства Трампа, предъявили два обвинения. Он хотел выстрелить в кандидата в президенты во время игры в гольф.