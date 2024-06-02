Toyota разорвала контракт с МОК в преддверии Олимпийских игр в Токио

Финансовое положение МОК после разрыва контракта с япоснкой компанией Toyota стало совсем печальным. С 2015 по 2024 год Toyota перечислила на счета МОК 640 млн долларов, сообщает «Царьград».

Вероятно, компания разорвала контракт, потому что автоконцерну стало интересно, на какие нужды уходили выделяемые деньги. По пути Toyota в ближайшее время могут пойти и другие спонсоры олимпийского движения, добавляется в статье.

Toyota является компанией с высочайшей корпоративной культурой. Эксперты считают, что, если они приняла решение разорвать контракт с МОК, значит в либерально-демократическом мире, возглавляемом США, не все хорошо.

Эксперты прогнозируют, что игры в Париже станут худшими в современной истории, поскольку сильные сборные команды, России и Белоруссии, отстранили от соревнований.