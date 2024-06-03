Торрембини: таможня Польши и Литвы блокирует идущие в Россию грузы

Сотрудники польской и литовской таможен устроили произвол и начали незаконно блокировать идущие из Италии в РФ грузы на границе, рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости перед ПМЭФ-2024.

Он пояснил, что все грузы несанкционные, а документы на них — исправны.

«Это — ничто иное, как произвол», — заявил Торрембини.

Однако свои грузы и Польша, и Литва пропускают на границе свободно. Также президент Ассоциации итальянских предпринимателей указал, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в РФ.

«А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая», — резюмировал он.