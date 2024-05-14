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ТОФ: дым в одном из районов Владивостока вызван военными учениями

Тихоокеанский флот проводит плановые учения по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций, вследствие чего возник дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке, сообщили в РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Ранее местные каналы в Telegram сообщили, что в микрорайоне Змеинка ощущался едкий запах.

Также пользователи показывали дым.

«В местах дислокации сил Тихоокеанского флота во Владивостоке и прилегающей акватории проводится плановое межведомственное учение по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций», — сказано в сообщении.