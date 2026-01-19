Тимошенко и ее муж хранили более 5 млн долларов на счетах в 2024 году

В декларации имущества лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за 2024 год указано, что на счетах ее и супруга хранилось 5 085 970 долларов. Она утверждает, что получила эти деньги от компании в США, сообщает ТАСС .

По словам Тимошенко, эти средства — моральная компенсация за тюремное заключение. Политик попала за решетку во время президентства Виктора Януковича в 2011–2014 годах. Название американской компании Тимошенко не озвучивала. Более того, она утверждает, что передала 4 млн долларов своей дочери на ведение бизнеса.

Без этой суммы на счетах семьи Тимошенко остались 1 058 970 долларов в разной валюте. Непосредственно Юлии Владимировне принадлежало 380 тысяч долларов, а ее мужу — более 600 тысяч. В этом же году Тимошенко владела брендовыми часами и ювелирными украшениями, но их она в декларации не указала.

Что касается супруга политика, у него было несколько машин и гараж. Дом площадью 588 кв. м с земельными участками, в котором жила семья Тимошенко, они арендовали.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения в адрес Тимошенко в попытке склонить к подкупу депутатов Верховной Рады. 16 января суд избрал ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен.

