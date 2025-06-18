Times: Зеленского пригласили на саммит НАТО, но оградили от него Трампа

По информации газеты The Times, президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО. При этом его не допустят до участия в рабочих мероприятиях, чтобы избежать возможной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС .

В материале сказано, что организаторы планируют создать самую комфортную атмосферу для Трампа. Они надеются, что общение президента США с другими лидерами НАТО пройдет в конструктивном русле.

Зеленский подтверждал, что Украину официально пригласили на второй саммит Североатлантического альянса. Приглашение стало неожиданностью на фоне сообщений о первоначальном сопротивлении США.

С 24 по 25 июня 2025 года в Гааге пройдет очередной саммит НАТО. О том, какие страны планируют участвовать в мероприятии и какие вопросы будут стоять на повестке, — рассказываем в материале РИАМО.