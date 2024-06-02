The Washington Post раскрыл детали одобрения США ударов ВСУ по РФ

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Редакция The Washington Post опубликовала материал, в котором раскрыла детали переговоров между Вашингтоном и Киевом о получении разрешения на удары Вооруженных сил Украины американским оружием по российским целям, сообщает РБК .

Ситуация с успешным продвижением российских войск в Харьковской области обеспокоила украинскую власть еще в марте 2024 года. Тогда Киев начал уговаривать Вашингтон согласовать удары ВСУ американским оружием по российским целям. Сначала Белый дом отказывался, но переломил ситуацию лично госсекретарь Энтони Блинкен.

«Украинские чиновники 90 минут по видеосвязи убеждали Салливана, министра обороны Ллойда Остина и главу объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, рассказывая о своих потерях», — пишет издание, после чего в дело вмешался Блинкен.

В итоге им удалось убедить президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на использование американского оружия против России.

Однако глава Белого дома боится прямого столкновения с Москвой, поэтому потребовал детально прописать, при каких условиях Киев может использовать оружие и по каким конкретно целям.