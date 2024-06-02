The Guardian: Зеленский опасается завершения конфликта за счет Украины

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп может договорится о завершении конфликта за счет Украины, показав тем самым слабость США, выразил опасения украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с The Guardian, пишет РИА Новости .

В таком случае Трамп, по его словам, станет «президентом-лузером». Он предложил представить, что бывший глава государства вновь вернется на прежнюю должность и решит закончить конфликт за счет Киева.

«И каким-то образом (Трамп) получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки… Кем тогда для всего мира будет новый президент США?» — сказал Зеленский.

Влияние Соединенных Штатов в плане институциональности, по его словам, обнулится, а Вашингтон перестанет быть «большим игроком». В таком случае на арену выйдут другие мировые лидеры, что грозит началом новой мировой войны.

Газета Telegraph ранее сообщала, что Дональд Трамп разработал подробный план решение конфликта. Однако он не собирается раскрывать никакие детали до выборов в США.