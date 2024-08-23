Тестовое электронное голосование перед выборами стартовало в Москве

В столице проводят тестирование системы электронного голосования перед сентябрьскими выборами депутатов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Оно продлится до 14:00. Целью тестового голосования стала проверка работы всех систем на предмет их готовности.

Принять участие в тестировании могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Им предлагается ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Необходимо выбрать один из пяти предложенных вариантов.

Получить электронный бюллетень можно на странице elec.mos.ru и с помощью терминала на любом из открытых избирательных участков. Бумажный бюллетень можно будет получить только на участке по месту регистрации.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино пройдут с 6 по 8 сентября.