«Террористические ублюдки»: Захарова об акции в баре в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на действия организаторов акции в киевском баре, приуроченной к годовщине трагических событий в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале она называла их «террористическими ублюдками».

После того как в Сети распространились сообщения о том, что заведение «Офензива» в Киеве ввело в меню специальное предложение, посвященное дате теракта в «Крокус Сити Холле», Захарова отреагировала на случившееся. Речь идет об алкогольном сете под названием «Крокус сити», состоящем из закусок и четырех шотов горячительных напитков — по количеству нападавших на концертный зал.

«Террористические ублюдки», — такое определение использовала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя данную новость.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске группа из четырех лиц — Шамсидина Фаридуни* (инициатор группы), Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова* и Саидакрами Муродали Рачабализода* — осуществила вооруженное нападение.

Преступники открыли стрельбу по зрителям и подожгли помещение. Согласно информации Генеральной прокуратуры РФ, жертвами стали свыше 140 человек, более 336 получили ранения. После совершения преступления нападавшие попытались сбежать на территорию Украины, однако были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Впоследствии были также выявлены сообщники, причастные к атаке на концертный зал.

* Внесены в российский список террористов.

