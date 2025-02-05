Телеведущий объяснил, почему Нетаньяху подарил пейджер Трампу

«Трамп настолько „их парень“, что ему можно подарить пейджер. Хотя этот пейджер, по сути дела, — орудие совершения акта государственного терроризма», — отметил Шейнин в эфире радио Sputnik.

По мнению телеведущего, когда Нетаньяху вручил Трампу пейджер, он решил важную задачу — продемонстрировал всем, что для экс-президента США Джо Байдена такой подарок был недопустим: «Дедуся все-таки был и нашим, и вашим в этой теме, а этот парень — наш».

Ранее Нетаньяху подарил Трампу позолоченный и обычный пейджеры в память об операции Израиля против «Хезболлы».