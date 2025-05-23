Telegram блокируют во Вьетнаме из-за отказа Дурова дать наводку на криминал

Власти Вьетнама поручили в ближайшие дни заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. В правительстве это решение объяснили тем, что администрация площадки отказалась сотрудничать с силовиками и деанонимизировать пользователей, которых считают причастными к криминалу, сообщает Reuters со ссылкой на изученный документ кабмина.

Министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать Telegram и уведомить об этом власти до 2 июня. В документе, подлинность которого подтвердил представитель Минтехнологий, говорится, что ведомство действует от лица департамента кибербезопасности Вьетнама.

Ранее вьетнамская полиция заявляла, что больше половины (68%) из 9600 местных каналов и групп в Telegram нарушают закон. По данным силовиков, там занимаются оборотом наркотиков, мошенничеством и, вероятно, терроризмом.

В Минтехнологий Вьетнама агентству сообщили, что власти решили заблокировать Telegram после того, как мессенджер, основанный предпринимателем Павлом Дуровым, отказался раскрывать данные пользователей в рамках уголовных расследований.

Ранее Павел Дуров заявил, что согласен приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в выборы. По его словам, он готов поучаствовать в расследовании, «если это поможет румынской демократии».

