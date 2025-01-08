«Телеграф»: Зеленский все-таки будет баллотироваться на новый президентский срок

Осведомленный источник сообщил изданию «Телеграф», что президент Украины Владимир Зеленский, чей официальный срок истек еще в мае 2024 года, планирует повторно баллотироваться на выборы и рассчитывает на победу, пишет ТАСС .

По словам источника, в настоящее время уровень доверия украинцев к Зеленскому оценивается в 52%, а это значит, что за ним остаются высокие шансы на победу и второй президентский срок. При этом Зеленский сможет победить на выборах, только если на должность президента не будет претендовать экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который на сегодняшний день является главным конкурентом Зеленского.

По данным СМИ, даже если Зеленский действительно победит на выборах президента на Украине, он потеряет «монобольшинство» в Верховной раде и будет вынужден создавать новую коалицию.

При этом пока непонятно, войдет ли в нее партия «Слуга народа».

В начале 2025 года Зеленский уже отвечал на вопрос журналистов, планирует ли он баллотироваться на второй президентский срок. Тогда он заявил, что данный вопрос для него не является приоритетным.