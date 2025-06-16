Тель-Авив под ракетным ударом: не менее 20 пострадавших

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При ракетной атаке Ирана в Тель-Авиве пострадало минимум 25 человек

Число пострадавших при ракетных ударах Ирана по Израилю увеличилось до 25, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Это произошло на фоне масштабного отключения электроэнергии в центральных районах страны после прямого попадания иранских ракет в электростанцию Хайфы.

По данным агентства Fars, ссылающегося на иранские спецслужбы, атака стала ответом на предыдущие удары Израиля по ядерным объектам Ирана.

Взрывы были зафиксированы на обширной территории — от восточных окраин Тель-Авива до западных пригородов Иерусалима, включая зону международного аэропорта Бен-Гурион.

Несколько зданий в Тель-Авиве уничтожены полностью. Со стороны Ирана зафиксирован ещё один запуск ракет.