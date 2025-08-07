ТАСС: пленные ВСУ стали массово просить политического убежища в РФ

В российских силовых структурах сообщили, что в последнее время растет число пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в ходе допросов стали массово просить предоставить им политическое убежище в России. Бойцы ВСУ не хотят возвращаться домой, сообщает ТАСС .

«Примечательно, что речь идет о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт еще раз. В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают, в том числе, допросы пленных», — говорится в сообщении.

Ранее помощник президента России, а также глава российской делегации на возобновившихся прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев отказался возвращать тысячу своих пленных в ходе обмена пленными с Россией. Именно это стало причиной затянувшегося второго этапа обмена пленными, а третий этап так пока и не начался.

Первый тур возобновившихся прямых переговоров прошел в Стамбуле 16 мая, а второй контакт сторон состоялся также на территории Турции 2 июня. Третья встреча двух переговорных групп состоялась 23 июля. Стороны обсуждали в том числе вопрос обмена не только военнопленными, но и мирными гражданами.