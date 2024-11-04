ТАСС: глава Объединенной авиастроительной корпорации Слюсарь уйдет с поста
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Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь может уйти с поста. Он будет переведен на другую работу, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, который знаком с ситуацией.
Руководить ОАК могут назначить генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации Вадима Бадеху. Слюсарь был главой организации на протяжении девяти лет.
Ранее главы Тамбовской и Ростовской областей объявили о своем уходе с должностей.
Они переходят на другую работу.