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ТАСС: Дело экс-депутата ГД Пономарева* о фейках про ВС РФ рассмотрит военный суд

Дело бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* об оправдании терроризма и фейках о ВС РФ передано в военный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Дело рассмотрит Второй Западный окружной военный суд. Пока дату проведения слушаний не озвучили.

Расследование полностью закончилось еще 5 июля. Пономарева* обвиняют в оправдании террористических актов, а также публикации фейков о действиях российских войск.

Ранее беспилотник взорвался в пяти метрах от входной двери дома Пономарева* под Киевом. Здание было повреждено.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом иноагентом.