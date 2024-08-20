ТАСС: Дело экс-депутата ГД Пономарева* о фейках про ВС РФ рассмотрит военный суд
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Дело бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* об оправдании терроризма и фейках о ВС РФ передано в военный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Дело рассмотрит Второй Западный окружной военный суд. Пока дату проведения слушаний не озвучили.
Расследование полностью закончилось еще 5 июля. Пономарева* обвиняют в оправдании террористических актов, а также публикации фейков о действиях российских войск.
Ранее беспилотник взорвался в пяти метрах от входной двери дома Пономарева* под Киевом. Здание было повреждено.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом иноагентом.