Талибы* не захотели ехать на ПМЭФ после того, как неделю жили в аэропорту в РФ

Mash: талибы* отказались ехать на ПМЭФ в после инцидента со въездом в РФ

Представители Талибана* отказались ехать на Петербургский международный экономический форум после того, как членов организации в начале мая не пустили в Россию на мероприятие в Казани, сообщает Mash .

В мае членам делегации Талибана*, которые должны были поучаствовать в казанском форуме «Исламского мира», неделю пришлось прожить в аэропорту Шереметьево — их не впустили в РФ. В результате они пропустили форум.

Ранее о том, что талибы* получили приглашение на ПМЭФ-2024, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Москва собиралась обсудить с представителями движения сотрудничество в различных направлениях, в том числе по транзиту через Афганистан для расширения товарооборота РФ.

Петербургский международный экономический форум стартует 5 июня в КВЦ «Экспофорум». Он продлится по 8 июня.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.