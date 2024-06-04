Талибы* не захотели ехать на ПМЭФ после того, как неделю жили в аэропорту в РФ
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Представители Талибана* отказались ехать на Петербургский международный экономический форум после того, как членов организации в начале мая не пустили в Россию на мероприятие в Казани, сообщает Mash.
В мае членам делегации Талибана*, которые должны были поучаствовать в казанском форуме «Исламского мира», неделю пришлось прожить в аэропорту Шереметьево — их не впустили в РФ. В результате они пропустили форум.
Ранее о том, что талибы* получили приглашение на ПМЭФ-2024, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Москва собиралась обсудить с представителями движения сотрудничество в различных направлениях, в том числе по транзиту через Афганистан для расширения товарооборота РФ.
Петербургский международный экономический форум стартует 5 июня в КВЦ «Экспофорум». Он продлится по 8 июня.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.