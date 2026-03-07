Сын убитого аятоллы Хаменеи мог получить ранения при атаке

Сын погибшего верховного лидера Ирана мог пострадать во время атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Al Hadath.

«По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.