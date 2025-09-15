Беспорядки в Сербии с участием молодежи во многом связаны с подрывной деятельностью Евросоюза, который намерен привести к власти в республике лояльное Брюсселю руководство, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

«Евросоюз готовит „сербский майдан“. <…> Нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.

В СВР добавили, что западный сценарий «цветной революции» сталкивается с трудностями в Сербии. Цели европейской бюрократии не достигнуты из-за сильных патриотических настроений, влияния Сербской православной церкви и памяти о НАТОвских бомбардировках, которые привели к распаду страны.

Массовые протесты студентов и оппозиции вспыхнули в Сербии после 1 ноября прошлого года, когда на ж/д вокзале в Нови-Саде обрушился навес. Жертвами ЧП стали 16 человек. Участники беспорядков блокируют дороги и вступают в противостояние с полицией.

Как отметил сербский лидер Александр Вучич, иностранные организаторы беспорядков потратили 4 млрд долларов на попытку свержения власти в республике. Спецслужбы других государств активно участвовали в создании сетей протестующих подростков и студентов.