Стрим Reuters из центра Киева остановили после жалобы в СБУ

Агентство Reuters прекратило трансляцию с Площади Независимости в центре Киева. В Службу безопасности Украины (СБУ) поступила жалоба от столичной администрации, сообщает ТАСС .

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что издание Reuters начало трансляцию с центра города. При этом запрос на ее разрешение не поступал.

«Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — написал Ткаченко в соцсетях.

Издание транслировало площадь Независимости около часа. В Reuters отметили, что начали показывать центр Киева после заявления представителя Белого дома об остановке помощи Украине.

Площадь Независимости в украинской столице также называют Майдан. В 2022 году администрация запретила трансляции из-за введения военного положения. При этом Reuters уже во второй раз пытается запустить трансляцию. Предыдущая попытка была пресечена 18 февраля.

Ранее политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов отметил, что США могут возобновить поставки вооружений на Украину снова через какое-то время. Прекращение поставок не говорит о том, что страна быстро сдастся, но это точно ослабит ВСУ.