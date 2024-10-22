Столкновение Южной Кореи и КНДР на Украине не приведет к новой войне — эксперт

Если даже гипотетически представить, что солдаты Южной Кореи и КНДР столкнутся на поле боя в рамках украинского конфликта, то это не приведет непосредственно к открытому противостоянию на корейском полуострове, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Ранее стало известно, что Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину. При этом КНДР отвергла как «беспочвенные слухи» обвинения Южной Кореи в том, что она отправляет солдат для участия в боевых действиях против Украины.

«Если мы предположим, что северокорейцы все же каким-либо образом непосредственно примут участие в конфликте, то отправку некоторых военнослужащих со стороны Южной Кореи в целом можно ожидать. Хотя бы для анализа тактики северокорейцев и в целом их действий», — сказал политолог.

Эксперт считает очевидным, что в случае отправки северокорейских военнослужащих в зону СВО, они приобретут бесценный опыт ведения боевых действий в современных условиях. Этого и опасается Южная Корея.

«Такое решение может повысить градус напряженности в отношениях двух Корей, который и так возрастает без привязки к российско-украинскому конфликту», — добавил Аджамян.