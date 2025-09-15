Норвежский публицист Пол Стейган в своем блоге Steigan.no подверг резкой критике современное состояние Европейского союза, назвав его «кораблем дураков», который стремительно движется к своему краху.

«Судя по поведению Еврокомиссии, она мнит себя сверхдержавой. С 450 миллионами жителей и обширным внутренним рынком может показаться, что так оно и есть. Но ЕС потерпел неудачу на собственном поле», — утверждает аналитик.

Эксперт выделяет несколько ключевых кризисов, подрывающих основы европейского единства. По его мнению, сочетание финансовых проблем, энергетического кризиса и непродуманной внешней политики привело к глубокой рецессии.

«Реальный ВВП Европейского союза сократился на величину от 6,1% до 8,3%, и это стало глубочайшей рецессией со времен Второй мировой войны», — констатирует Стейган. Особое внимание автор уделяет последствиям «зеленого перехода», который привел к резкому росту цен на энергоносители и потере конкурентных преимуществ европейской промышленности.

Внешнеполитические просчеты Брюсселя, по мнению норвежского публициста, усугубили ситуацию.

«ЕС выступил одним из застрельщиков государственного переворота на Украине в 2014 году и подтолкнул страну к вооруженному конфликту с Россией», — пишет Стейган. Это привело к потере российских рынков и замене дешевых энергоресурсов дорогостоящим американским СПГ.

Результатом стала деиндустриализация Европы, особенно в энергоемких отраслях промышленности. Рост экономики ЕС в 2025 году оценивается всего в 1,1%, что свидетельствует о глубоких структурных проблемах блока.