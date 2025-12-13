Steigan: мир на Украине не остановит ЕС в попытках спровоцировать Россию

Установление мира на Украине не исключает возможности продолжения провокаций против России со стороны европейских государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Steigan.

В публикации отмечается, что формальное завершение украинского конфликта не положит конец враждебности, поскольку ожидается формирование устойчивого союза между ультраправыми украинскими группировками и европейским милитаризмом.

Автор статьи предполагает, что украинские полувоенные формирования могут быть задействованы в плане Брюсселя по ведению гибридной войны с Москвой.

Steigan предупреждает, что у Европы не должно быть иллюзий относительно возможности безнаказанно воздействовать на Россию через Украину, оставаясь застрахованной от ответных мер.

В последние годы Россия неоднократно фиксировала возросшую активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает свою деятельность, объясняя это необходимостью сдерживания потенциальной агрессии.

Москва, со своей стороны, выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу с НАТО на принципах равенства и при условии отказа Запада от милитаризации европейского континента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.