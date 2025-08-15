Ставки на исход встречи лидеров России и США бьют рекорды

На децентрализованной платформе Polymarket пользователи уже поставили свыше 20 млн долларов в криптовалюте на исход встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК .

Кадры, где американский президент, нарушая все протоколы, встречает российского коллегу аплодисментами —оценили в 6% вероятности последующего «дружеского объятия».

Когда лидеры сели в один автомобиль, ставки на словосочетание «совместное заявление» выросли с 12% до 41% за полчаса». Особенно показательны пулы по Украине: лишь 14% верят в перемирие до конца августа, зато каждый третий ставит на заморозку конфликта к 2025 году.

Самые популярные ставки касаются не геополитики, а заявлениям Трампа: 92% уверены, что он упомянет Зеленского, 77% ждут не менее 15 упоминаний России или Украины.

В Анкоридже проходит встреча российской и американской делегаций, на которую Трамп и Путин приехали вместе на одном автомобиле.