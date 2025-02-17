Стармер: размещение сил Европы на Украине должно быть подкреплено гарантиями США

По его словам, это «единственное, что удержит Россию от повторного нападения на Украину».

Также Стармер анонсировал, что на следующей неделе во время визита в Вашингтон планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом «ключевые элементы долгосрочного мира».

Он добавил, что 14 февраля разговаривал с Владимиром Зеленским и в ближайшие дни снова с ним свяжется.

По информации газеты The Washington Post, Европа рассматривает вариант размещения на территории Украины 25–30 тысяч военных. При этом они не будут находиться на линии соприкосновения.

Журналисты подчеркнули, что последняя версия европейского плана включает создание сил «сдерживания», которые могут состоять из 25–30 тысяч военных. Солдаты будут служить некой «демонстрационной силой».