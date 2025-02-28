Становится все больше признаков, что Трамп не считает ЕС союзником США

Признаков, указывающих на то, что американский президент Дональд Трамп отвернулся от Евросоюза и не рассматривает его, как союзника, становится все больше. Это происходит на фоне того, как Москва и Вашингтон сближаются, рассказал El Pais высокопоставленный чиновник в Брюсселе, сообщает ТАСС .

Заявление Трампа о том, что Евросоюз создали для «использования США», оказались «настоящей оплеухой» и спровоцировали беспокойство в обществе. Появляется все больше признаков, что американский президент рассматривает ЕС в качестве не союзника, а противника.

Взаимодействие между руководством Евросоюза и администрацией президента США Дональда Трампа затруднены. Пока Вашингтон и Москва сближаются, между Евросоюзом и Соединенными Штатами, наоборот, увеличивается разрыв.

Ранее сообщалось, что в среду в Вашингтоне должны были начаться переговоры главы дипломатии ЕС Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио. Но их отменили в последний момент.