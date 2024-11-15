Политолог Юрий Светов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый «план стойкости», который демонстрирует готовность Киева к компромиссам. Зеленский сообщил, что план состоит из десяти пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, производства оружия и культурного суверенитета, сообщает Инфо24 .

Светов отметил, что этот план появляется после ранее предложенного «плана победы», созданного для президента США Джо Байдена. После выборов, выигранных Дональдом Трампом, украинское руководство осознало необходимость создания нового предложения. Эксперт уверен, что Зеленский пытается привлечь внимание Трампа, предлагая ему доступ к украинским ресурсам, таким как литий и уран, а также возможность совместного производства оружия.

«Также Киев предлагает заменить гарнизоны США в Европе на украинские войска, у которых есть боевой опыт, чтобы Вашингтон мог отправить свою армию сражаться с Китаем», — рассказал эксперт.

Однако он выразил сомнение в успешности этого нового плана, подчеркивая, что он не содержит ультиматумов и требований к западным союзникам, а больше фокусируется на том, что Украина готова сделать сама. Это указывает на изменение подхода Киева, который ранее «обязывал» Запад действовать.

Светов заключил, что, несмотря на новые предложения, вероятные последствия плана будут аналогичны тем, что ожидались от «плана победы».