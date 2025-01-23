Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет подтолкнуть западный бизнес к давлению на президента США Дональда Трампа с целью продолжения финансирования и военной поддержки киевского режима, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что провал Украины обернется для Запада триллионными расходами, а также его слова о „неправильной траектории“ конфликта на Украине представляют собой, прежде всего, политическое заявление. Это выходит за рамки его компетенций как генсека НАТО. Вероятно, Рютте хотел подтолкнуть западный бизнес к давлению на нового президента США Дональда Трампа с целью продолжения финансирования и военной поддержки киевского режима», — сказал Сипров.

По мнению эксперта, утверждение Рютте о триллионных расходах Запада вызывает вопросы. Непонятно, что именно генсек НАТО подразумевает под «провалом».

«Если речь идет о капитуляции и политическом банкротстве киевского режима с переходом территорий Украины под контроль Российской Федерации, то это скорее закономерный результат политики Запада в отношении Украины и России. Здесь ни о каких дополнительных расходах в триллионы речь не идет», — уточнил Сипров.

С другой стороны, Украина как проект «Антироссия» действительно строилась и финансировалась на западные деньги. Если Рютте считает потерю этих средств провальными инвестициями, то тогда да, можно говорить о затратах, отметил политолог. Но эти расходы уже понесены.

«Однако если Рютте подразумевает утрату потенциальной колониальной ренты, которую Запад рассчитывал извлечь из богатейших ресурсов Украины, то это другой вопрос. Крупнейшие западные инвестиционные компании, такие как BlackRock, уже управляют активами большинства крупных предприятий реального сектора Украины: железные дороги, „Укрэнерго“, „Нафтогаз“, значительная часть агропромышленного комплекса. Практически все активы Украины находятся под контролем Запада», — констатировал он.