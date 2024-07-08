Стало известно, куда полетит Орбан из Пекина

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Виктор Орбан заявил, что после Китая он отправится в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправится в столицу США после визита в Пекин. В Поднебесной глава венгерского правительства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает «ФедералПресс» .

«Следующая остановка — Вашингтон», — отметил Орбан в соцсети.

8 июля Орбан и Си провели переговоры в Пекине. Лидеры обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине.

После встречи Виктор Орбан положительно высказался о мирной инициативе Китая по вопросу СВО. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что у Пекина и Будапешта совпадают основные позиции по конфликту на Украине.

Орбан также заявлял, что Китай является главной страной, которая может создать условия для урегулирования украинского кризиса.