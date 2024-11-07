Стало известно, кто может возглавить Пентагон и Госдеп при Трампе

Госсекретарем при Трампе может стать один из сенаторов или экс-посол

Дональд Трамп после ожидаемого возвращения в кресло президента США рассматривает три кандидатуры на пост госсекретаря. Среди них — экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, сенаторы от штата Теннесси Билл Хагерти и от штата Флорида Марко Рубио, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico и его источник в Конгрессе.

На пост главы Пентагона претендует сенатор Том Коттон, представляющий штат Арканзас. Ожидается, что должности в Белом доме также получат журналист Такер Карлсон и миллиардер, владелец соцсети X (бывш. Twitter) и основатель компании SpaceX Илон Маск.

Голосование на президентских выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Главные претенденты на высший пост — экс-президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис.

Официальный подсчет голосов еще не завершен, однако телеканал Fox News передавал, что Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Другие авторитетные СМИ также пророчат республиканцу победу в президентской гонке.

Сам Трамп уже заявил, что победил на выборах, после чего получал поздравления с победой от мировых лидеров.