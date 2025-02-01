После возбуждения уголовного дела в отношении главы оборонного ведомства Украины Рустема Умерова для Киева сложилась критическая ситуация. Washington Post сообщает, что из-за этого Украина может лишиться поддержки Запада, пишет РИА Новости .

Ситуация осложняется неопределенностью касательно дальнейшей военной поддержки со стороны США, особенно в контексте нового президентского срока Дональда Трампа. Зарубежные СМИ подчеркивают, что текущие разногласия могут существенно повлиять на готовность западных партнеров продолжать оказывать помощь Киеву.

Особую тревогу вызывает недавнее развитие событий: против главы оборонного ведомства Рустема Умерова возбуждено уголовное производство. Ему выдвинули обвинения в превышении должностных полномочий.

Разразившийся скандал, затрагивающий как самого министра обороны, так и Агентство оборонных закупок, а это может иметь серьезные последствия для международной поддержки Украины.

После серии коррупционных скандалов в начале прошлого года Марина Безрукова заняла пост директора агентства оборонных закупок. Однако недавно министр обороны Умеров отказался продлевать ее контракт. Это решение было обнародовано 24 января, одновременно с информацией об инициативе министра уволить заместителя Дмитрия Клименкова, работавшего в министерстве с октября 2023 года.

Кадровые изменения в министерстве этим не ограничились. Министр также принял решение о незаконном освобождении от должностей двух членов наблюдательного совета — Юрия Джигира и Тараса Чмута. Таким образом, в оборонном ведомстве произошла серия существенных кадровых перестановок.