Стало известно, что Лондон и Париж организовали атаку на базу ВКС РФ в Сирии

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии было совершено нападение боевиками, организованное Францией и Великобританией, сообщает Инфо24 .

«Это террористическая акция с целью выдавить наши войска из Сирии и лишить Россию влияния на Ближнем Востоке. Я думаю, это дело рук британцев и французов. Это совместная операция Парижа и Лондона, для выполнения которой они наняли вот эти радикальные группировки со смертниками», — заявил эксперт.

Также специалист добавил, что власти Лондона и Парижа сотрудничают и пользуются услугам ищут боевиков в Сирии. Также они прямо относятся к созданию некоторых террористических группировок, среди которых есть и ИГИЛ*.

По мнению Перенджиева, теперь страны используют старые связи для организации атак местными боевиками-террористами на российские базы в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.