Стала известна тема переговоров Роскосмоса и NASA

Американская сторона ожидает подробного обсуждения планов вывода станции из эксплуатации, которое запланировано на ближайшие годы.

Российские специалисты намерены продолжить использование собственного сегмента МКС до 2028 года, тогда как международные партнеры хотят продлить срок службы станции до 2030-го. После этого начнется процедура демонтажа и безопасного сведения станции с орбиты, рассчитанная примерно на два с половиной года.

Дмитрий Баканов уже начал визит в США, включающий ознакомительные посещения Центра управления полетами в Хьюстоне, производственных площадок компании Boeing и предприятия SpaceX.