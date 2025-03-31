Стала известна страна, куда отправится Трамп с первым визитом

Президент США Дональд Трамп планирует в середине мая совершить визит в Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Это будет его первая зарубежная поездка после вступления в должность в январе этого года, пишет издание.

Эта поездка может продолжить традицию его стратегического диалога с королевством, начатую еще в 2017 году первым зарубежным визитом в качестве главы государства.

Источники указывают, что повестка переговоров, вероятно, будет включать вопросы энергетической безопасности, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и перспективы нормализации отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

Особый интерес вызывает возможное обсуждение новых условий нефтяного сотрудничества на фоне недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи.