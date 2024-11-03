Стал известен результат финального опроса избирателей перед выборами в США
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Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Камала Харрис идут вровень перед предстоящими выборами главы государства, сообщает РИА Новости.
Согласно результатам заключительного общенационального опроса телеканала NBC, республиканец и действующий вице-президент США набрали по 49% голосов зарегистрированных избирателей.
Политологи подчеркнули, что американские избиратели уверены в своих позициях и не намерены менять свою точку зрения.
«Мы заняли свои углы и не собираемся отступать», — заявил республиканский социолог Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies.
При этом социолог из Hart Research Associates и демократ Джефф Хорвитт отметил, что данные заключительного опроса практически не отличаются от октябрьских, когда Трамп и Харрис получили по 48% поддержки.
Выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.