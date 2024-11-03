Стал известен результат финального опроса избирателей перед выборами в США

сегодня в 19:29

Дональд Трамп и Камала Харрис идут вровень перед выборами президента США

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Камала Харрис идут вровень перед предстоящими выборами главы государства, сообщает РИА Новости .

Согласно результатам заключительного общенационального опроса телеканала NBC, республиканец и действующий вице-президент США набрали по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

Политологи подчеркнули, что американские избиратели уверены в своих позициях и не намерены менять свою точку зрения.

«Мы заняли свои углы и не собираемся отступать», — заявил республиканский социолог Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies.

При этом социолог из Hart Research Associates и демократ Джефф Хорвитт отметил, что данные заключительного опроса практически не отличаются от октябрьских, когда Трамп и Харрис получили по 48% поддержки.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.