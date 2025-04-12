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Вашингтон настаивает на управлении газопроводами «Газпрома» через Украину

Американская администрация выдвинула Киеву требование о передаче под контроль США газотранспортной инфраструктуры «Газпрома» на украинской территории, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters.

По данным источников издания, этот пункт стал частью обсуждаемого соглашения о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

В числе предложений — оперативное управление газотранспортной системой, которая должна получить подконтрольная Белому дому корпорация DFC. При этом, Украина обязана направлять все доходы от добычи ресурсов в совместный фонд под американским управлением. США получают привилегированный доступ к месторождениям стратегических минералов.

Гарантии безопасности для Киева в документе отсутствуют, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что переговоры 11 апреля в Вашингтоне проходили в крайне напряжённой атмосфере. Как отмечают осведомлённые источники, украинская сторона восприняла эти условия как неприемлемые.

Эксперты расценивают эти требования как попытку Вашингтона установить долгосрочный контроль над стратегическими активами Украины. В случае принятия условий Киев рискует потерять суверенитет над ключевыми отраслями экономики.