США смягчили критику России в докладе о правах человека

Госдеп США сократил разделы о нарушениях в РФ, Израиле и Сальвадоре

Администрация Дональда Трампа существенно переработала ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека, смягчив оценку ситуации в России, Израиле и Сальвадоре, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В новом варианте документа, публикация которого задержалась на несколько месяцев, удалены упоминания о возможных нарушениях прав ЛГБТ-сообщества в России (признанного в РФ экстремистским) и сокращена критика действий властей.

«Доклад стал лаконичнее и больше соответствует законодательным требованиям», — пояснил представитель Госдепа, подчеркнув, что акцент сделан на «ключевых вопросах.

Издание отмечает, что первоначальная версия за январь 2024 года, подготовленная еще при экс-президенте США Джо Байдене, подверглась серьезному редактированию — в частности, из нее убрали «избыточную» информацию.

В российском посольстве ранее называли подобные доклады инструментом давления.

Официальная презентация документа ожидается в ближайшие недели.