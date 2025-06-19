США рассчитывают на дипломатическое решение кризиса Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп провел закрытые консультации с членами администрации в Ситуационной комнате Белого дома, обсуждая стремительную эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, сообщает ТАСС .

Как сообщает пресс-пул американской администрации, детали совещания, включая его хронометраж, остаются конфиденциальными.

По данным The Wall Street Journal, накануне вечером Трамп утвердил план возможных военных действий против Ирана, однако сознательно откладывает его реализацию.

«Президент рассчитывает, что угроза применения силы заставит Тегеран отказаться от дальнейшего развития ядерной программы», — поясняет источник издания.

Конфликт вступил в острую фазу в ночь на 13 июня, когда израильские ВВС нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. Ответные ракетные удары были нанесены по израильской территории. Обе стороны подтверждают разрушение стратегических объектов и человеческие потери, при этом эскалация продолжается.