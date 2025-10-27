сегодня в 22:41

США предложили Германии полгода для решения вопроса с активами «Роснефти»

США предложила Германии шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов «Роснефти», сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, администрация американского президента Дональда Трампа уведомила Германию о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что филиал «Роснефти» в ФРГ будет исключен из санкционного списка США.

Отмечалось, что это вопрос планировалось обсудить на встрече министров энергетики G7 в Торонто на этой неделе.

Ранее в США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого были введены меры против «Роснефти», «Лукойла», а также 34 дочерних предприятий. Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем российских компаний.

