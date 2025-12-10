США предлагают создать демилитаризованную зону на Украине

Разработанный США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает потенциальное присоединение Украины к Евросоюзу в 2027 году и формирование демилитаризованной зоны. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

В публикации Игнатиус отметил, что тема «территориального обмена» продолжает вызывать разногласия между Вашингтоном и Киевом. В статье упоминается, что «одним из вариантов решения проблемы может стать применение корейского сценария: аналогично тому, как Южная Корея до сих пор заявляет о своих правах на всю территорию полуострова, и Северная Корея придерживается той же позиции».

«Вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области на северо-востоке до городов Запорожье и Херсон на юге, будет создана демилитаризованная зона. За этой демилитаризованной зоной будет находиться более глубокая зона, в которую не будет допускаться тяжелое вооружение. Эта линия будет находиться под пристальным наблюдением, как и демилитаризованная зона, разделяющая Северную и Южную Корею», — говорится в публикации.

По мнению колумниста, постепенно стали вырисовываться реальные контуры устойчивого мирного соглашения на Украине.

Ранее 2 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с зятем американского лидера и создателем Affinity Partners Джаредом Кушнером. Целью приезда американских представителей в Москву стало продолжение дискуссии о предложенном США плане мирного урегулирования украинского конфликта. По словам Путина, американская сторона предложила разбить 27 пунктов плана на четыре отдельных блока для поэтапного обсуждения.

Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, переговоры, прошедшие в Кремле, были очень насыщенными. Он также подчеркнул, что взаимодействие между Россией и США будет продолжено. Ушаков отметил, что продвижение российских войск в зоне боевых действий оказало положительное влияние на динамику и содержание переговоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость принятия решения киевским руководством о начале переговоров, отметив, что возможности для самостоятельных решений Киева уменьшаются по мере проведения наступательных операций российской армией.

